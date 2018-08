Freibier zum Kerwe-Auftakt

Reichenbach.Wenn der Platz zwischen altem und neuem Rathaus in Reichenbach in leuchtendem Orange erstrahlt, weiß man in Reichenbach: jetzt stimmt die Bensheimer Musikformation Roabdigalle mit fetziger Musik zur Kerb ein. Die Plätze um Rathaus und „Traube“ waren gut gefüllt mit Kerwegästen, als die Traditionsfiguren der Kerb, die Kerweparrer Lukas Külper und Felix Meyer, zum offiziellen Kerwe-Bieranstich durch Bürgermeister Andreas Heun und Ortsvorsteher Alfred Hogen begrüßten.

Ganz unspektakulär trieb der Lautertaler Bürgermeister den Zapfhahn ins Fass, noch bevor Kerweparrer und Mundschenk zur Stelle waren. Dann floss das Freibier, das ja bekanntlich am besten schmeckt, in Strömen. Dazu servierten die Roabdigalle immer wieder stimmungsvolle Einlagen. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.08.2018