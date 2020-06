Freilichtkino und Barfußpfad

Lautertal.Der Jugendrat der Gemeinde beendet in Lautertal die durch die Corona-Epidemie erzwungene Sitzungspause der gemeindlichen Gremien. Nachdem seit der letzten Sitzung der Gemeindevertretung am 7. Februar nur noch der Gemeindevorstand zu seinen – nichtöffentlichen – Beratungen zusammengekommen war, wird sich der Jugendrat nun am heutigen Donnerstag, 4. Juni, treffen. Es ist erst die zweite Sitzung des zu Jahresbeginn neu konstituierten Gremiums.

Tagungsort ist ab 18.30 Uhr der große Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Zunächst wird es um Pläne für ein Freilichtkino in Lautertal und ein Jugendtaxi gehen. Anschließend steht die Beteiligung des Jugendrates an den Kerwezügen in der Gemeinde auf der Tagesordnung.

Kochen mit Flüchtlingen

Eine Nachtfußball-Aktion, Renovierungsarbeiten im Jugendzentrum in der Lautertalhalle sowie eine Kochveranstaltung mit Flüchtlingen werden anschließend besprochen. Danach geht es um die Schaffung einer Verschwisterungsbank und eines Barfußpfads in Lautertal. Mit der Planung eines Ausflugs der Jugendrats-Mitglieder geht das Treffen zu Ende. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020