Freilichtkino und Barfußpfad

Lautertal.Der Jugendrat der Gemeinde Lautertal tagt am Donnerstag, 10. September, ab 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Auf der Tagesordnung steht zunächst das Projekt Freilichtkino in Lautertal, anschließend wird über das Jugendtaxi beraten. Um eine Verschwisterungsbank und Mülleimer auf Feldwegen geht es anschließend.

Weiter wird über ein Angebot zum Gießen auf Friedhöfen und neue Bänke an der Lautertalhalle in Elmshausen beraten. Auch ein geplanter Barfußpfad, eine Kleidertausch-Aktion und ein Erste-Hilfe Kurs-mit dem DRK sind Themen der Sitzung. red

