Fremdstoffe im Altpapiercontainer

Reichenbach.Offenbar fehlen einigen Menschen Kenntnisse über unterschiedliche Materialien: An den Papier-Sammel-Containern des TSV Reichenbach steht in großer Schrift, dass hier nur Altpapier eingeworfen werden soll. Kartonagen seien nicht erwünscht.

Gerade aber diese findet man in allen Größen und überwiegender Anzahl in den Behältnissen. Oft sind sie nicht einmal zusammengefaltet. Noch schlechter für die Wiederverwertung des Altpapiers ist der immer wieder dort entsorgte Müll. So hat sich etwa jemand seiner alten Korbtruhe entledigt. Die Verantwortlichen des TSV wird das wenig freuen: Fremdstoffe mindern den Ertrag für den Verein. koe/Bild: Koepff

