Lindenfels.20 Jahre jung wird der Freundeskreis Pawlowiczki / Gnadenfeld in diesem Jahr und ist damit genau so alt wie die Partnerschaft, die Lindenfels mit der polnischen Gemeinde pflegt. Das Jubiläum wird vom 1. bis 3. Juni in Lindenfels gefeiert und ist mit Kosten verbunden.

Der Partnerschaftsverein will sich daran beteiligen und beispielsweise die Gastgeschenke für das polnische Jugendblasorchester übernehmen, das zum Jubiläum nach Lindenfels kommt und am 1. Juni im Kurgarten ein Konzert gibt.

Um Geld in die Kasse zu bekommen, war der Verein beim Ostermarkt in Lindenfels mit einer Kuchentheke beteiligt, allerdings im Außengelände, was den Aktiven allerhand abverlangte.