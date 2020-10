Freundschaft im Autohaus besiegelt

Lautertal.Am 25. Oktober besteht die Verschwisterung Lautertals mit der englischen Gemeinde Radlett seit 40 Jahren. Wegen der Corona-Epidemie gibt es dazu in Lautertal allerdings keine offizielle Feier.

Die Bemühungen Lautertals um eine Verschwisterung mit einer ausländischen Gemeinde gehen bis auf die Gründung der Großgemeinde 1972 zurück. In einer Bürgerversammlung wurde die Idee aufgegriffen und von den gemeindlichen Gremien, insbesondere dem Sport-, Kultur- und Werbeausschuss der Gemeindevertretung, vorangetrieben.

Zunächst sah man sich nach einer französischen Gemeinde um. Durch verwandtschaftliche Verbindungen rückte außerdem Radlett in England ins Blickfeld. Im Oktober 1978 kam von dort eine erste Delegation unter der Leitung von Paul Marley ins Lautertal. Marley war viele Jahre Vorsitzender des Verschwisterungsvereins Raifa in Radlett.

Bereits bei diesem ersten Besuch in Lautertal waren Gäste aus England von der Gemeinde und dem für sie gebotenen Programm beeindruckt. Es war von Lautertaler Bürgern gestaltet worden. Im Laufe dieser ersten Begegnung stellte sich heraus, dass Radlett in der Nachbarschaft zu Gemeinden liegt, die bereits mit Bensheim, Worms, Mainz und Viernheim verschwistert waren.

Radlett ist eine typische Wohngemeinde, die etwa 22 Kilometer nördlich von London in einem Grüngürtel liegt. Ein gutes halbes Jahr später war bereits eine Schulklasse der Mittelpunktschule Gadernheim in Radlett zu Gast, die begeistert von dem herzlichen Empfang zurückkehrte. Zur Europawahl im Juni 1979 folgte der Gegenbesuch Lautertaler Bürger in Radlett.

Im Anschluss bildete sich ein Bürgerkomitee, das eine Englische Woche in Lautertal organisierte und den Empfang einer größeren Delegation aus Radlett vorbereitete. Es war die erste Ortsteil-übergreifende Veranstaltung in der noch jungen Großgemeinde Lautertal. An jedem Tag dieser Woche gab es in einem anderen Dorf einen Termin. Alle zusammen hatten das Ziel, das Englandbild unter den Bürgern zu präzisieren.

Da sowohl in Lautertal als auch in Radlett die offizielle Verschwisterung ins Auge gefasst worden war, gründete sich der Verschwisterungsverein Arbeitskreis Partnerschaft Europäischer Gemeinden (Apeg). Dieser organisierte die Fahrt zur Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunden nach Radlett, die vom 24. bis zum 27. Oktober 1980 dauerte. Dort erwartete die Lautertaler ein umfangreiches Programm.

Eine Aufgabe für die Bürger

Die Unterzeichnung der offiziellen Dokumente war nach einem Umzug verschiedener lokaler Gruppen durch die Hauptstraße. Beteiligt waren unter anderem die Folkloreformation Morris Men, die Scout & Guide Band und die Brownies. In den Ausstellungsräumen eines Autohauses leitete die Radlett Choral Society mit Dirigent Nicholas Haire die zahlreichen Ansprachen mit Liedvorträgen ein. Dabei sang der Chor auch ein Lied des Reichenbachers Georg Bechtel in Odenwälder Mundart.

Raifa-Vorsitzender Paul Marley begrüßte außer den zahlreichen Zuschauern und Gästen besonders Councillor Hill als Vorsitzenden des Hertfordshire County Councils, den Bürgermeister von Hertsmere, John Franklin, Harry Rawlings als Vorsitzenden des Aldenham Parish Councils, sowie den Wahlkreisabgeordneten und Handelsminister Cecil Parkinson.

Wendy Rocker vertrat die Verschwisterungsabteilung des British Council. Ein herzlicher Gruß ging an die Delegation aus Lautertal mit Bürgermeister Josef Weitzel an der Spitze.

In den vergangenen zwei Jahren hätten die Bürger von Lautertal und Radlett sehr viel für diesen heutigen Tag gearbeitet, so Marley. Allen, die zu der Verschwisterung beigetragen hatten, spreche er seinen besonderen Dank aus. Auch nach der Unterzeichnung der Urkunden liege die Verwirklichung der Verschwisterung bei den Bürgern. Doch sei er zuversichtlich, dass die von den bereits geknüpften Freundschaften ausgehenden Kontakte die Verschwisterung einen Erfolg werden lasse.

Diejenigen, die Gelegenheit gehabt hätten, die Gastfreundschaft in Lautertal zu genießen, hätten erfahren, dass sehr viele Ähnlichkeiten hinsichtlich der Lebensgewohnheiten und der alltäglichen Probleme in beiden Ländern bestünden, sagte Marley.

Glockenläuten bei der Unterschrift

Harry Rawlings, Vorsitzender des Parish Councils, erinnerte sich daran, dass er vor einigen Jahren als Vertreter des Councils eingeladen worden sei, an der Arbeit von Raifa teilzunehmen, was er gerne angenommen habe. Durch die Arbeit von Raifa erhoffe er sich, dass sich vor allem die jungen Leute besser kennenlernen und Freunde würden. Er dankte ebenfalls allen, die sich um die Verschwisterung bemüht hatten. Er sei sicher, dass eine Urkunde eigentlich nicht notwendig sei, aber es sei nun einmal parlamentarischer Brauch, derartige Dokumente auszufertigen.

Bei der Unterzeichnung der Urkunden durch Bürgermeister Weitzel und Chairman Rawlings läuteten die Glocken der nahe gelegenen Christ Church. Weitzel dankte im Namen der Lautertaler Gäste für den freundlichen Empfang sowie den Organisatoren aus beiden Gemeinden für deren Arbeit. Er wertete die Urkunden als historischen Beweis dafür, dass die Verschwisterung vollzogen worden sei. Sie sei Verpflichtung, im Sinne der Verschwisterung weiterzuarbeiten. Dabei sei allen bewusst, dass dies noch viel Arbeit kosten werde, Verschwisterung bedeute schließlich ein ständiges Um-einander-Bemühen. Das Ziel sei die Bewahrung dessen, was als das geistige und kulturelle Schaffen der Länder Europas, als europäische Kultur gelte, sowie die Sicherung des Friedens, die Lösung gemeinsamer weltpolitischer Aufgaben und letztlich die Einigung Europas. Mit einer Einladung zur Gegenzeichnung der Urkunden im Mai 1981 in Lautertal schloss Weitzel seine Ansprache.

Nach der Unterzeichnung der Verschwisterungsurkunden überreichte Lautertals Bürgermeister eine Granitplatte als Zeichen für die Verschwisterung. Nach einem Entwurf von Fritz Keim hatte die Firma Seeger in Beedenkirchen das Lautertaler Wappen, zwei zu einem unlösbaren Knoten verbundene Schnüre, die beiden Gemeindenamen und das historische Datum eingearbeitet. Harry Rawlings revanchierte sich mit einem typischen englischen Bierglas, ein Yard groß und mundgeblasen.

Weitere Grußworte und Geschenke überbrachten die Councillor Hill und Franklin. Handelsminister Cecil Parkinson wertete die Verschwisterung aus der Sicht seines Amtes, indem er die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Westdeutschland und Großbritannien hervorhob, die ein größeres Volumen als mit den USA angenommen hätten. Nachdem die Guide and Scout Band zusammen mit der Choral Society die Nationalhymnen angestimmt hatten, beschloss ein dreifaches Hipp-Hipp Hurray die Zeremonie.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020