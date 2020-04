Lautertal.Auffallend mehr Spaziergänger, Radfahrer und Reiter sind momentan in den Wäldern rund um Lautertal unterwegs. Da erfreuen in diesen schwierigen Tagen die Frühblüher ganz besonders, wie hier die Buschwindröschen (Anemone nemorosa). Diese gehören zu der Gattung der Windröschen (Anemonen) in der Familie der Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae). koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020