Führungen durch das Reichenbacher Felsenmeer

Reichenbach.Das Team des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ) lädt für Sonntag, 15. März, um 11.30 Uhr zu einer zweistündigen Kompakt-Führung im Felsenmeer für Einzelpersonen und Familien ein. Die wetterunabhängige Führung findet ab fünf Teilnehmern statt.

Die Führung startet am FIZ, so dass bei extremen Wetterlagen ein Programm in dem Zentrum angeboten werden kann. Wettergerechte Kleidung und Schuhwerk wird empfohlen. Weitere Termine für das Angebot sind der 25. April ab 11.30 Uhr, der 17. Mai ab 10.30 Uhr und der 21. Juni ab 10.30 Uhr. Zusätzliche Termine sind auf Anfrage möglich. Ob wie auf unserem Bild schon erstes zartes Grün statt Schnee die Wanderer erfreuen wird, ist noch nicht sicher. koe/Bild: Richter

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 12.03.2020