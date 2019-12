Für anerkannte Flüchtlinge ist die Gemeinde zuständig

Solange Flüchtlinge im Anerkennungsverfahren sind, werden sie vom Kreis untergebracht. Dazu dient in Lautertal vor allem das Wohnheim in Lautern. Bei immer mehr der nach 2015 vor den Kriegen in Nahost geflohenen Leute wird aber das Asylverfahren abgeschlossen. Erhalten sie den Status anerkannter Flüchtling, dann ist die Gemeinde zuständig. Die Flüchtlinge dürfen dann ihre Familien nach Deutschland nachholen, so dass eine Unterbringung in einer Wohngemeinschaft nicht mehr möglich ist.

Pfarrer Reinald Engelbrecht rechnet mit noch viel mehr Flüchtlingen. Seit 18 Jahren herrsche im Nahen Osten Krieg. Die europäischen Staaten machten dort mehr oder weniger freiwillig mit. Sie seien nicht in der Lage, den „Hegemonialanspruch“ der USA einzudämmen oder sich ihm entgegenzustellen. Schon deswegen müssten sie sich auch um die Folgen kümmern. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019