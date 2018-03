Für Anlieger finanziell kaum tragbar

Anzeige

„Auch der Bund bezahlt für Gehwege in Elmshausen“(BA vom 21. Februar) und „Nicht alle Genossen teilen Kritik am B 47-Ausbau“ (BA vom 23. Februar)

In dem BA-Artikel vom 22. Februar versucht die Gemeindeverwaltung Lautertal mit Verweis auf Beschlüsse ihrer Gremien die völlig unnötige und für die betroffenen Grundstückseigentümer finanziell kaum tragbare Umgestaltung des Straßenquerschnitts der B47 in Elmshausen zu rechtfertigen.

Fakt ist, dass die B 47 auf der Nordseite sowohl von Reichenbach kommend bis zur Nibelungenstraße 131 in Elmshausen als auch von Wilmshausen kommend bis zum Ortseingang von Elmshausen am Anwesen Nibelungenstraße 4a eine 6,50 Meter breite Fahrbahn mit einem separaten Radweg (rotes Verbundsteinpflaster) aufweist. Diese Gesamtbreite von acht Metern (Fahrbahn 6,50 Meter und Radweg 1,50 Meter) steht im Eigentum des Bundes, der auch Baulast- und Kostenträger ist. Die über diese acht Meter hinausgehenden beidseitigen Gehwege befinden sich im Eigentum und in Baulast der Gemeinde Lautertal bzw. der Stadt Bensheim.