Für die Vereine wird es teuer

Entweder seien die Vereine gezwungen, diese Belastung selbst zu tragen, oder sie müssten sie an die Mitglieder weitergeben. Das seien gerade bei den Sportangeboten viele Familien mit Kindern. „Hier zerschlagen wir Strukturen“, so Dechnig, die forderte, es bei einer Energiekostenpauschale von zehn Euro zu belassen und auf die Nutzungspauschale zu verzichten. Die Nutzung der Hallen gehe möglicherweise so weit zurück, dass am Schluss keine Mehreinnahmen übrigblieben.

8000 Euro kosten pro Jahr

Udo Rutkowski (GLL) sagte, die Satzung sei ein Schritt in die richtige Richtung, sah aber auch in den höheren Gebühren ein Problem. Vor dem Hintergrund, dass die LBL zunächst das komplette Defizit der Lautertalhalle auf die Nutzer habe abwälzen wollen, seien 20 Euro Gebühr unproblematisch. Das hätte nämlich eine Gebühr von rund 70 Euro pro Stunde bedeutet, so Rutkowski.

Auch so seien die Mehrbelastungen enorm. Rutkowski hatte errechnet, dass allein auf den TSV Gadernheim 8000 Euro Gebühren im Jahr zukommen werden. Der Verein nutzt die Lautertalhalle für die Rundenspiele seiner Handballmannschaften.

Der Vertreter der Grünen Liste sagte aber auch, besonders bei den Gemeinschaftshäusern sei auch mit der neuen Satzung das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Mittelfristig müsse darüber nachgedacht werden, wie die 200 000 Euro reduziert werden könnten, die jährlich an Kosten anfielen. Das sei nur wegen der guten Steuereinnahmen für die Gemeinde verkraftbar.

Für die Lautertalhalle brachte Rutkowski nochmals die Idee vor, sie zwischen Juni und August zu schließen. In der Zeit könnten größere Reparaturen erledigt werden, außerdem werde der Hausmeister entlastet, der Überstunden abbauen könne. Der Kreis Bergstraße verfahre mit seinen eigenen Hallen auch so.

Die Nutzung der Lautertalhalle sei im Sommer deutlich geringer als im Winter, so dass bei einer Schließung zwischen Juni und August wenige Gebühreneinnahmen ausfielen.

Demgegenüber wären durch die Schließung der Halle wegen der defekten Brandmeldeanlage in den vergangenen Wochen der Gemeinde 10 000 Euro an Gebühren verlorengegangen, wenn die neue Satzung bereits gegolten hätte, sagte Rutkowski.

Ermäßigung für Jugendgruppen

Die GLL setzte in der Gemeindevertretung eine Erleichterung für die Vereine durch. Es bleibt zwar grundsätzlich bei 20 Euro Gebühren pro Stunde. Für Jugendgruppen wird die Gebühr aber auf zehn Euro reduziert.

In der Lautertalhalle muss noch eine neue Notbeleuchtung installiert werden. Da die Beleuchtung nicht funktioniert, ist die Nutzung der Halle noch bis Ende Mai auf die Zeit von 8 bis 21 Uhr begrenzt, wie Bürgermeister Andreas Heun mitteilte. Ab Juni darf die Halle dann bis 22 Uhr genutzt werden.

Für das Jugendzentrum ist eine Warnleuchte nötig, da angeblich nicht gewährleistet ist, dass die Alarmsirenen dort zu hören sind. Der Gemeindevorstand erstelle derzeit eine Liste aller Mängel in dem Gebäude, sagte Heun weiter.

