Fußballer helfen beim Einkauf

Reichenbach.Die Fußballer des TSV Reichenbach möchten in den Zeiten der Corona-Epidemie zeigen, „dass uns unser Vereinsumfeld und das Leben in unserer Gemeinde mit all ihren Bürgern sehr am Herzen liegen“. In einer Pressemitteilung kündigte der Verein an, dass die Aktiven Einkäufe und kleine Erledigungen übernehmen.

„Gerade jetzt wollen wir uns solidarisch mit den Menschen zeigen, die durch das Coronavirus am stärksten gefährdet sind. Die Hilfe zum Schutz älterer oder gefährdeter Personen werde zunächst den Mitgliedern des TSV und den weiteren Bürgern aus Reichenbach zur Verfügung gestellt. „Falls dringend Unterstützung in den angrenzenden Ortschaften oder den übrigen Ortschaften Lautertals benötigt wird, werden wir versuchen auch hierfür eine Lösung zu finden“, schreiben die Sportler. Zusammenhalt werde nicht nur auf dem Sportplatz gelebt, sondern spiele auch im alltäglichen Leben eine sehr große Rolle. red

