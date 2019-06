Fußballerinnen suchen neue Torfrauen

Reichenbach.Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Reichenbach standen Berichte aus verschiedenen Abteilungen auf der Tagesordnung.

Die Karateabteilung besteht aus etwa 29 Mitgliedern, davon zehn Kindern. Von den Erwachsenen sind 14 aktive Mitglieder. Karate Do, der „Weg der leeren Hand“ ist zwar das Motto der Abteilung, doch auch Übungswaffen sind Bestandteil des Trainings. Ein Trainingslager fand in Mossautal statt.

Die abgelaufene Saison verlief für die vier Senioren und eine Jugend Mannschaft der Tischtennisabteilung zufriedenstellend, wie Leiter Werner Bitsch berichtete. Die erste Mannschaft erreichte in der Bezirksklasse Gruppe 1 mit 14:26 Punkten den achten Platz. Die zweite Mannschaft belegte ebenfalls einen guten achten Platz, die dritte den siebten Platz und die vierte den neunten Tabellenplatz. Die Ergebnisse der Jugend- und Schülermannschaft zeige, dass Jugendleiter Timo Renkel mit seinen Betreuern Tobias Götz und Mirko Jährling gute Arbeit leistet. Vereinsmeister wurde Thorsten Peter, den Doppeltitel sicherten sich Mandel und Kindinger

Einmal mehr wurden in der Turnhalle Zumba-Kurse angeboten, die jeweils halbjährlich laufen und von Adam Lukasek geleitet werden. Ebenfalls weiter im Programm ist Rehasport in Orthopädie mit Ursula Helfrich in der Turnhalle im Brandauer Klinger, und zwar montags ab 18.45 Uhr, dienstags ab 15.30 Uhr, mittwochs von 11.15 und 12.15, sowie 17 Uhr, jeweils 45 Minuten.

Auch in der aktuellen Saison stellte der SV Winterkasten eine B-Juniorenmannschaft, dadurch ersparte sich die Damenmannschaft der FFG Winterkasten/Reichenbach den Punktabzug. Die Damen spielen im 14. Jahr in einer Spielgemeinschaft mit Winterkasten. In dieser Saison nahm wieder eine zweite Mannschaft am Spielbetrieb teil. Diese belegt in der Kreisoberliga den siebten Platz. Die erste Mannschaft spielt in der Gruppenliga und hat zur Zeit Platz 4 inne. Für beide Teams werden neue Torfrauen gesucht. red

