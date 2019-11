Gadernheim im Nebel, Raidelbach im Sonnenlicht

Raidelbach.Es ist in den Wintermonaten immer wieder eine fache Sache, auf der Höhe zu leben. Nicht nur, weil es hier noch Schnee geben kann – und nicht nur grauen Matsch, der nach zwei Tagen wieder verschwunden ist. Sondern auch, weil an Tagen wie diesen die Täler oft im Nebel versunken bleiben, während weiter oben strahlender Sonnenschein herrscht. Gestern war wieder so ein Tag. BA-Leserin Gisela Adler aus Raidelbach hat am Vormittag diesen Blick auf das im Nebel verschwundene Gadernheim eingefangen. Doch der zweitgrößte Ortsteil der Gemeinde Lautertal tauchte später wieder aus den tiefhängenden Wolken auf und bekam auch noch viel Sonne ab. red/Bild: Adler

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019