Gäste feiern ausgelassen bei der Disco

GaDernheim.„Musigg vun sellemols bis heit“ hieß es in der Heidenberghalle in Gadernheim. Dorthin hatte der Kerweverein eingeladen.

Boris Winkler sorgte für flotte Musik, die so abwechslungsreich war, dass sie für jedes Alter etwas bot. Bis tief in die Nacht hinein wurde ausgelassen gefeiert. In den Pausen war Gelegenheit zu einem Besuch der Cocktailbar.

Bevor kräftig getanzt wurde, trafen sich die Gadernheimer zum Gottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier in der evangelischen Kirche. df/Bild: Funck

