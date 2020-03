Gebetsbriefkästen in Lautertal

Lautertal.Seit knapp zwei Wochen dürfen sich die Christen in Lautertal nicht mehr zum Gottesdienst in einem Gebäude versammeln. Dafür feiern die Pfarrer und Kirchenvorstände jeden Abend ab 19 Uhr kleine Andachten in den Kirchen in Beedenkirchen, Gadernheim und Reichenbach. Sie stehen unter dem Titel „Licht der Hoffnung“. Die Osterkerze wird entzündet, es gibt Fürbitten, das Vaterunser wird gebetet und die Glocken geläutet.

Die Gemeindeglieder sind aufgerufen, zur gleichen Zeit eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen, ein eigenes Gebet oder das Vaterunser mitzusprechen, um an der Andacht teilzuhaben. Außerdem wurden Gebetsbriefkästen an den Kirchen aufgestellt.

Wer möchte, dass die Pfarrer stellvertretend eine Bitte an Gott richten, für eine Person beten oder Ähnliches, kann das darüber anonym mitteilen. Die Andachten aus der evangelischen Kirche in Reichenbach werden in der Regel ins Internet übertragen. red/Bild: Kirche

Info: Instagram: @kirchengemeinde_ reichenbach, Facebook: facebook.com/EvKgmReichenbach/ Anonymer Briefkasten unter tellonym.me/kirchspiellautertal

