Lautertal.Die Veranstaltung zur Reichspogromnacht am Montag, 9. November wird in diesem Jahr in geänderter Form stattfinden. Dies teilte die Gemeinde Lautertal mit.

Die Bürger werden um Verständnis gebeten, dass die Gedenkstunde aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Pandemie in stiller Form und ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, mit zwei Ansprachen, vorgenommen wird, heißt es dazu in einer Pressemitteilung, red

