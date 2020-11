Lautern.Vertreter der Lauterner Vereine haben am Volkstrauertag der Opfer der Kriege aus ihren Reihen gedacht.

Feuerwehrverein, Sängerlust und Sportgemeinschaft waren bei dem kleinen Festakt am Ehrenmal an der Hauptstraße vertreten. Auf die traditionell vom Ortsbeirat ausgerichtete Feier war wegen der Corona-Epidemie in diesem Jahr verzichtet worden red/Bild: Götz

