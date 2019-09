Gedenkfeier zu Kindingers 100. Geburtstag

Reichenbach.„Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten.“ Mit diesen „Fake-News“ teilte Adolf Hitler in einer Rundfunkansprache am 1. September 1939 der deutschen Bevölkerung mit, dass der Krieg mit Polen begonnen hat. Pfarrerin Marion Mühlmeier erinnerte in einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche an den Kriegsbeginn vor 80 Jahren.

Mühlmeier

...