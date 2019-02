Lautertal.Bei unserem BA-Foto-Rätsel für Februar handelt es sich offensichtlich um einen Gedenkstein. Seit bereits fast sechs Jahren erinnert er an ein Ereignis in Lautertal. In harten Granit gemeißelt soll es der Nachwelt erhalten bleiben. Welchen Brunnenplatz ziert diese Inschrift, das ist die Frage, die am Montag im BA aufgelöst wird. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.02.2019