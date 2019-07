Gedenktafel erneuert

Reichenbach.Philipp Degenhardt hat die Gedenktafel an der Kunkelmann-Eiche restauriert. Der Baum steht am Forstweg nach Knoden oberhalb der Elisabethenruhe. Am 15. Januar 2006 war das von Walter Metter geschaffene Holzschild vom Verschönerungsverein Reichenbach und dem Odenwaldklub Reichenbach eingeweiht worden. Der damals dort geschaffene Ruheplatz ist durch Holzfällarbeiten inzwischen allerdings verschwunden.

Jetzt war die an Revierförster Valentin Kunkelmann (1860 – 1951) erinnernde Tafel abgestürzt neben der dazugehörenden Eiche gefunden worden. Philipp Degenhardt, der die Holzplatte bereits vor 13 Jahren angebracht hatte, war bereit, diese zu restaurieren. Innerhalb weniger Tage zierte sie wieder ihren angestammten Platz. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019