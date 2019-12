Geflügelzüchter treffen sich im Januar in Lautern

Lautern.Das Zuchtjahr der Bergsträßer Rassegeflügelzüchter findet wie üblich zu Beginn des neuen Kalenderjahres seinen Abschluss: Am 4. und 5. Januar (Samstag und Sonntag) veranstaltet der Kreisverband die Kreisschau für Rassegeflügel in der Festhalle in Lautern.

Die Züchter präsentieren dort insgesamt 510 Hühner, Zwerghühner, Enten, Gänse und Tauben sowie Ziergeflügel. Rassen mit über 100-jähriger Tradition gibt es ebenso zu begutachten wie aktuelle Neuzüchtungen.

Die Preisverleihung mit Siegerehrung ist am Sonntag, 5. Januar, ab 15 Uhr. Der Kreisverband hat acht fachkundige und qualifizierte Preisrichtern verpflichtet. Sie werden die Tiere bereits vor Öffnung der Schau begutachten und vergeben nach dem jeweils geltenden Standard ihre Noten und Preise für Vitalität, Leistung und Schönheit der ausgestellten Tiere. Einigen verleihen sie obendrein Ehrenpreise, Zuschlags-Ehrenpreise und gegebenenfalls auch noch gestiftete Preise. Für den Züchter ist die Bewertung bei der Kreisschau im Idealfall die Bestätigung für eine erfolgreiche Zucht.

Wie beim Sport lässt sich in Fachkreisen trefflich über die Einschätzung der Juroren debattieren. Dazu bietet sich der Nebenraum der Halle an, wo die „Geflügel-Gastronomie“ Züchter und Gäste zum Verweilen und zu einem unbeschwerten Gedankenaustausch unter Zuchtfreunden und Gleichgesinnten einlädt. Dazu ist für Jung und Alt noch ein kleines Unterhaltungsspiel vorbereitet. Außer Kaffee und Kuchen gibt es Kleinigkeiten zu essen und sowohl alkoholische als auch alkoholfreie Getränke.

Im Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Bergstraße sind 24 Rassegeflügel- und Kleintierzuchtvereine der Region zusammengefasst. Etwa 300 Aktive – vom Jugendlichen bis zum Seniorenzüchter – beschäftigen sich hier mit der Rassegeflügelzucht.

Landrat ist Schirmherr

Bei der Kreisschau werden die Tiere der Senioren-Züchter ausgestellt. Sie werden für die Kreisschau aus allen Himmelsrichtungen nach Lautern gebracht: aus dem Ried, von der Bergstraße, von den Nachbargemeinden Lautertals, aus dem Weschnitztal und aus dem Überwald.

Die Schau steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Christian Engelhardt und öffnet ihre Türen für Besucher am Samstag, 4. Januar, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. Januar, zwischen 10 und 16 Uhr. „Alles in allem sollte die Schau – auch für den Außenstehenden – einen Besuch wert sein“, schreibt der Kreisverband in einer Pressemitteilung. ppp

