Elmshausen.Wegen Baumfällarbeiten auf einem privaten Grundstück kommt es morgen (Freitag in Elmshausen zu Verkehrsbehinderungen an der Nibelungenstraße. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird der Gehweg in Höhe des Anwesens Nibelungenstraße 41 dazu teilweise gesperrt werden. Außerdem gilt Halteverbot. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020