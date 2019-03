Lautern.Die Jugendfeuerwehr Lautern hat den Erlös von einem Firmenfest in Gadernheim erhalten. Das Geld soll für die Arbeit der Nachwuchsabteilung verwendet werden. Die Übergabe erfolgte in einer Übungsstunde der Jugendfeuerwehr. Die Jugendlichen treffen sich immer montags in der Zeit von 18 bis 19 Uhr. Mitmachen können alle im Alter zwischen 10 und 17 Jahren. red/Bild: Feuerwehr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.03.2019