Reichenbach.Auch das dritte Kindermusical, das in der evangelischen Kirche in Reichenbach erstmals aufgeführt wurde, fand großes Interesse. Diesmal waren 25 Kinder aus dem gesamten Lautertal eine Woche lang mit Feuereifer bei den Proben engagiert. Gemeindepädagogin Heide Dahl und ihre Helfer studierten das Stück „Der verlorene Sohn“ ein. Gezeigt wurde die Geschichte rund um Jakob und seinen Bruder. Die Kostüme und das Bühnenbild wurden von den Betreuern gefertigt. Morgen (Sonntag) wird das Musical ab 17 Uhr in Kirche in Beedenkirchen und am Samstag, 11 August, ebenfalls ab 17 Uhr in der Kirche in Gadernheim zu sehen sein. df/Bild: Funck