Gemeinde will die Parksituation am Felsenmeer entschärfen

Reichenbach.Wie es an Wochenenden oder Feiertagen derzeit in den Seitenstraßen Reichenbachs vor dem Felsenmeer aussieht, vermittelt diese Aufnahme. Weil der große Parkplatz vor dem Naturdenkmal oft hoffnungslos überfüllt ist, parken die Besucher auf allen möglichen Plätzen, behindern Ein- und Ausfahrten der Anlieger und auch Rettungsdienste. Auf vielfältige Art und Weise versucht die Gemeindeverwaltung der durch die Corona-Krise noch verstärkten Schwierigkeiten Herr zu werden, die Anlieger einzubeziehen und mit ihnen eine tragfähige Lösung zu finden. Jetzt treffen sich heute (Mittwoch) Bürgermeister Andreas Heun und das Ordnungsamt mit den Anwohnern der Beedenkircher Straße in der Lautertalhalle in Elmshausen. Dabei hoffen die Teilnehmer auch auf neue Vorschläge.

Einen kleinen Beitrag könnte die Bereitstellung von weiteren Parkplätzen auf größeren Privatgrundstücken leisten. he/Bild: privat

