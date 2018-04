Anzeige

Lautertal.Der ehemalige Lautertaler Gemeindevertreter, Fraktions- und SPD-Vorsitzende Helmut Lechner hat ein Zeitdokument ausgegraben: 1972 saß das Gemeindeparlament im Reichenbacher Schulsaal – das Lautertaler Rathaus gab es noch nicht – in der gleichen Sitzordnung, wie sie jetzt in der Heidenberghalle praktiziert wird – allerdings nicht nach Fraktionen getrennt.

Waldemar Blessing (BVL) eröffnete am 11. April die konstituierende Sitzung zur Wahl des Gemeindevertretervorsitzenden. Dabei wurde Ludwig Sauer (CDU) mit zehn Stimmen gegenüber neun Stimmen für Blessing gewählt.

In der Sitzung ging es um die Kosten für ein Wartehäuschen an der Pappenfabrik Tempel (2300 Mark), erheblich höhere Kosten für den Sportplatzausbau in Gadernheim (250 000 Mark) und ein Defizit des Reichenbacher Kindergartens in Höhe von 32 000 Mark.