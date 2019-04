Gemeinsamer Grenzgang

Elmshausen.Der Ortsbeirat und die Jagdgenossenschaft von Elmshausen laden zum traditionellen Grenzgang ein. Abmarsch ist am Samstag, 27. April, um 13 Uhr am Feuerwehrhaus in Elmshausen. Die Gruppe wird von Georg Delp geführt.

Bei den meisten Grenzgängen schreiten die Ortsbeiräte die Gemarkungsgrenzen alleine ab, obwohl traditionsgemäß eigentlich auch die Bewohner des Nachbarorts teilnehmen müssten. Diese Tradition lässt nun der Ortsbeirat Elmshausen wieder aufleben.

Östlich des Hohberggipfels, wo die Gemarkungsgrenzen von Elmshausen, Gronau und Reichenbach zusammenstoßen, treffen die Elmshäuser auf die Grenzgänger aus Gronau. Gemeinsam mit ihnen wird die gemeinsame Grenze zwischen den Fluren Haurod und Lochwiss bis zum Sportplatz Elmshausen abgelaufen. Beteiligt sind auch die Jagdgenossenschaften Elmshausen und Gronau-Süd sowie die Stadtteildokumentation Gronau.

Eine Rast mit Umtrunk und Verpflegung ist in der Karl-Stähr-Hütte geplant. Unterwegs wird es kurze territorialgeschichtliche Informationen zu Themen wie Grenzverlauf und Wegebau geben. Auch die forstwirtschaftliche Waldnutzung und die Entwicklung der bäuerlichen Kulturlandschaft werden erläutert.

Im Sportheim in Elmshausen ist ein Abschluss geplant mit einer gemeinsamen Sitzung der Ortsbeiräte von Gronau und Elmshausen. red

