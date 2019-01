Gemütliche Runde statt Aerobic

Reichenbach.Statt zur Übungsstunde trafen sich vor kurzem die Damen der Aerobic-Gruppe des TSV Reichenbach in fröhlicher Runde in der Vereinsgaststätte. Es wurde ein lustiger Abend mit gutem Essen und kleinen Geschenken.

Wichteln durfte nicht fehlen

Übungsleiterin Claudia Laut dankte für die rege Teilnahme an den Übungsstunden. Sie hatte für die drei fleißigsten Besucherinnen je ein kleines Geschenk parat. Natürlich durfte auch das Schrottwichteln an diesem gemeinsamen Abend nicht fehlen.

Die Damen der Aerobic-Gruppe freuten sich auch über eine neue Teilnehmerin in ihrer Runde. Sie hoffen, dass sie im Jahr 2019 weitere Interessenten in ihrer Übungsstunde donnerstags ab 20.30 Uhr in der Vereinsturnhalle im Brandauer Klinger Weg in Reichenbach begrüßen können. Eine Gelegenheit dafür ist die erste Übungsstunde der Aerobic-Gruppe im neuen Jahr. Sie findet diese Woche, am Donnerstag, 10. Januar, statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 08.01.2019