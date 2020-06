Geopunkt mit neuen Info-Tafeln in Schannenbach

Schannenbach.Der in Schannenbach neu geschaffene Geopunkt über Natursteine und Natursteinabbau am Krehberg und am Kesselberg hat nun auch Informationstafeln erhalten. Wie am Kaiserturm teilen sich der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und die Gemeinde Lautertal die Kosten. Federführend bei der Gestaltung war Reiner Rößler vom Verschönerungsverein Schannenbach, der mit seinen Mitstreitern jede Menge an Material zusammengetragen hat.

Es sind rund um den Geopunkt noch weitere Projekte bis hin zu einem geologischen Lehrpfad vorgesehen. Während die eine Tafel Einblicke in die Geologie des 576 Meter hohen Krehberges liefert, erfährt man auf der zweiten Tafel einiges über die beschwerliche Steinverarbeitung. Entsprechendes historisches Bildmaterial ergänzen anschaulich die Ausführungen. Übersetzungen in Englisch sind ebenfalls vorhanden. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.06.2020