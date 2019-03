Gesänge in Latein treffen auf Popmusik

Reichenbach.Ein berührendes Konzert ist für Freitag, 2. April, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Reichenbach geplant. Im Rahmen ihrer Frühjahrstournee treten dort die Sänger der Gruppe Gregorian Voices auf.

Das Motto lautet „Gregorianic meets Pop“ und lässt regelmäßig ein verzaubertes und staunendes Publikum zurück. „Das Experiment der Verschmelzung von Choral und Popmusik ist begeistert angenommen worden und der sensationelle Erfolg beflügelt zu weiteren Konzertreihen“, schreiben die Veranstalter.

Ausgefeilte Crescendo-Techniken

Mit einem Repertoire von frühmittelalterlichen gregorianischen Chorälen bis zur Verschmelzung berühmter Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil nähmen die Gregorian Voices ihr Publikum mit auf eine Achterbahn der Emotionen. „Der Spannungsbogen von geheimnisvollen, leisen, entrückten liturgischen Gesängen der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache bis zu berühmten Evergreens des Pop zeigt die gestalterische Präsenz und die Ausdrucksmöglichkeiten von The Gregorian Voices“, heißt es in der Ankündigung zu der Veranstaltung weiter.

Im ersten Teil des Konzertes seien es die ausgefeilten Crescendo-Techniken, die geheimnisvolle Kraft der alten Melodien, die in Verbindung mit der Intensität der vokalreichen lateinischen Sprache ein faszinierendes Hörerlebnis vermitteln.

Im umfangreichen zweiten Teil überraschten The Gregorian Voices mit im gregorianischen Stil arrangierten Hits von Bob Dylans „Knocking on Heavens Door“, dem Filmhit „Sound of Silence“ von „Simon & Garfunkel“ oder „Feel“ von Robbie Williams, kündigen die Veranstalter an.

Viel Konzentration erforderlich

Es seien „diese absolute Reduktion der Mittel und die stimmliche Virtuosität des Ensemles“, die die Zuhörer so an den Auftritten faszinieren, heißt es im Pressetext weiter. Ebenso die Crescendo-Techniken, bei denen glockenklarer Tenorgesang auf dröhnenden Bass trifft. Das Können des acht Sänger entfaltet sich in der kompletten Formation ebenso beeindruckend wie in den solistischen Darbietungen in ihrer präzisen Intonation.

Reduziert auf ihre Stimmen, ohne instrumentale Begleitung überzeugen die Gregorian Voice“mit fundierter Gesangsausbildung, großem Engagement, Konzentration und Disziplin. Das bulgarische Oktett bietet ein substanzreiches Konzert, in dem von pianissimo bis fortissimo, von aufsteigenden Falsettstimmen bis zu kraftvollen, tiefsten Bässen wirklich alles auf höchstem Niveau herausgearbeitet wird.

Das Publikum in eine Atmosphäre der Magie zu versetzen, fordere von jedem Sänger höchste Konzentration und Zusammenarbeit. Denn jeder Ort habe seine eigene Akustik und Atmosphäre.

„Das Ergebnis lässt sich hören und die Konzerte enden regelmäßig mit stehenden Ovationen“, schreiben die Autoren der Ankündigung.

Nach dem Konzert stünden die Sänger der Gregorian Voices dem Publikum für Autogramme zur Verfügung – „menschlich, nahe und völlig unprätentiös“, wie es in der Ankündigung abschließend heißt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.03.2019