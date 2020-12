Geschenke für den Brandschützer-Nachwuchs

Elmshausen.Kontaktlose Weihnachts-Überraschungen hat sich das Betreuerteam für die Kindergruppe der Elmshäuser Freiwilligen Feuerwehr einfallen lassen. Es ist ein Ersatz, da die Weihnachtsfeier im Gerätehaus nicht möglich war. Statt wie üblich gemeinsam Lebkuchenhäuser zu basteln, wurden konfektionierte Bausätze besorgt.

Zusammen mit einem netten Schreiben an die Feuerwehr-Schützlinge wurden außerdem Schutzmasken mit einem Bild des Feuerwehr-Maskottchens Grisu in einer gebastelten Nikolaustüte verpackt an die Feuerwehrkinder ausgeliefert.

In ihrem Schreiben bedauern die Betreuer, dass sich die Gruppe schon seit Monaten nicht mehr habe treffen konnte. Corona habe auch die Arbeit in der Feuerwehr lahmgelegt. Im Frühjahr habe man noch gehofft, nach den Sommerferien wieder einige Aktivitäten anbieten zu können. Die stark ansteigenden Infektionszahlen hätten dies jedoch verhindert. Jetzt habe der Vorstand mit den Jugendbetreuern den normalen Dienstbetrieb weiter bis zum 31. Januar ausgesetzt.

Daher hatten sich nun die Verantwortlichen getroffen und ein Geschenke-Paket für den Feuerwehr-Nachwuchs vorbereitet. So hoffe man, dass die Kinderfeuerwehr nicht vergessen werde und alle nach der langen Zwangspause wieder dabei seien. Das Betreuerteam wünscht seinen Schützlingen mit ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr und dass alle gesund bleiben.

Bilder und Geschichten

Bei der Geschenkeverteilung wurden auch alle jungen Brandschützer mit einem Mitbringspiel bedacht, die an einem Wettbewerb in der Adventszeit teilgenommen hatten. Eingereicht werden sollten Bilder und Geschichten mit Vorschlägen, was der Feuerwehrkobold Grisu an Weihnachten machen könnte. Wie das Betreuerteam noch mitteilt, werden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr im Januar Neujahrsgeschenke bekommen. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020