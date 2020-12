Geschenke für die Landfrauen

Gadernheim.Bei den Landfrauen in Gadernheim wurden nicht nur Wichtelpäckchen ausgepackt. Der Vorstand hat für alle Mitglieder – auch die der Nachwuchsgruppen – ein Geschenk vorbereitet. Diese wurden verteilt und an den Haustüren an die Mitglieder übergeben.

In einer beiliegenden Weihnachtskarte erinnert der Vorstand an das letzte gemeinsame Treffen: Nach den Raunächten im Januar und der Fastnacht im Februar war das Heringsessen Anfang März das vorerst letzte Beisammensein.

Um die Gesundheit aller zu schützen, soll es im April wieder losgehen – doch das bleibt abzuwarten. Um in der aktuellen Situation trotzdem mit den Landfrauen verbunden zu sein, gab es für jedes Mitglied eine Atemmaske mit dem Logo des Vereins. Der Vorstand trägt sie auf dem Bild zur Probe. red/Bild: Landfrauen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020