Geschenke für treue Sportlerinnen

Gadernheim.Die Gymnastik-Damen des TSV Gadernheim trafen sich zum geselligen Beisammensein. Die Leiterin Marzena Jamelle hatte für die treusten Teilnehmerinnen kleine Geschenke vorbereitet. Drei Kurse bietet die ausgebildete Yoga-Lehrerin (RYS 200+) beim TSV Gadernheim an:

Bauch-Beine-Po: montags in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der MPS in Gadernheim

„Yoga im besten Alter“: mittwochs zwischen 9 und 10 Uhr in der Heidenberghalle

Yoga: mittwochs von 18.30 bis 19.45 Uhr ebenfalls in der Heidenberghalle.

Mittlerweile sind 65 sportbegeisterte Damen dabei. Der TSV Gadernheim und insbesondere Marzena Jamelle freuen sich aber über weitere weibliche – und auch männliche – Interessenten. red/Bild: TSV

