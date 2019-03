Gesellige Tage in 1260 Metern Höhe

Reichenbach.Die jüngste Hüttenfreizeit im Haus Sonnenheim im österreichischen Montafon war für die Skifreunde des TSV Reichenbach erneut ein voller Erfolg.

Der Bus startete wie gewohnt um 2.30 Uhr in Reichenbach und war pünktlich durch die Nacht vor 9 Uhr in Vandanz angekommen. Nach dem Entladen wurden die Gepäckstücke gemeinschaftlich an die Talstation und dann per Seilbahn bis zur Mattschwitz Station gebracht, um von dort per Ski an die Unterkunft transportiert zu werden. Wie immer erklärten sich versierte Helfer bereit, die Gepäckstücke auch für andere Teilnehmer per Ski zu transportieren. Neu war die Unterstützung in der Essenversorgung am ersten Tag durch die Gruppe. Auch dies war von Freiwilligen zügig bewältigt und am Abend mit einem Umtrunk als Dank durch die Küche belohnt worden. Die Stammköchin versorgte alle perfekt mit dem leiblichen Wohl auf höchstem Niveau in den gemeinsamen Tagen.

Ausreichend Schnee vorhanden

Schnee war dieses Jahr ausreichend vorhanden und die Pisten sehr gut präpariert. Die Unterkunft Haus Sonneheim liegt ideal und nur wenige Meter von der Ski-Piste in 1260 Metern in dem Skigebiet Golm, die Unterbringung erfolgte in Mehrbettzimmern.

Mit drei Übungsleitern wurde bei der Freizeit wiederholt kostenlos Skiunterricht angeboten werden, vom Anfänger bis zu den Fortgeschrittenen kam damit jeder auf seine Kosten.

Die Abende standen unter dem Motto Geselligkeit, bei Kartenspiel und Gaggeln. Die Rückmeldungen aller Teilnehmer auf der Heimfahrt waren eindeutig positiv, ein jeder hatte wieder kurzweilige, und gesellige Stunden miteinander verbracht und kann sich freuen, denn die Folgefahrt für dieses Jahr ist bereits in Planung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019