Gesellige und sportliche Tage in 1260 Metern Höhe

Reichenbach.Die Hüttenfreizeit der Skiabteilung des TSV Reichenbach, die ins im österreichischen Montafon führte, war für 35 Ski- und Snowboardfreunde unter Fahrtenleitung von Peter Sauer ein toller Erfolg. Der Bus startete um 2.30 Uhr in Reichenbach und war pünktlich durch die Nacht in Vandanz angekommen.

Schlechtes Wetter zu Beginn

Wegen schlechtem Wetter begann die Bergfahrt nicht wie gewohnt morgens und der Tag musste im Tal verbracht werden. Erst zum Nachmittag wurde die Strecke freigegeben und alle Teilnehmer waren froh, in die Unterkunft zu kommen.

Wie immer erklärten sich versierte Helfer bereit, die Gepäckstücke auch für andere Teilnehmer per Ski und Snowboard durch mehrmaliges Fahren zu transportieren. Der Dank gehört der Stammköchin aus dem Verein und ihrem Unterstützer, die wie so oft in Vergangenheit alle perfekt mit dem leiblichen Wohl in den gemeinsamen Tagen versorgten. Sehr gern wurden auch die Übungskurse für Skifahren von den Übungsleitern Frank Hallenberger, Tim Eßinger und Peter Sauer angenommen.

Nächste Fahrt ist in Planung

Obwohl die Pisten vereist und hart waren, war keine nachhaltige Verletzung der Teilnehmer vorhanden und alle traten wohlbehalten die Heimreise an. Die Unterkunft Haus Sonnenheim liegt ideal nur wenige Meter von der Ski-Piste in 1260 Metern Höhe in dem Skigebiet Golm, die Unterbringung erfolgte in Mehrbettzimmern. Die Abende stehen unter dem Motto Geselligkeit bei Kartenspiel und Gaggeln. Die Resonanz aller Teilnehmer auf der Heimfahrt war eindeutig, ein jeder hatte wieder kurzweilige, schöne und gesellige Stunden miteinander verbracht und kann sich freuen, denn die Folgefahrt für Februar 2021 ist bereits in Planung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020