Gewerbegebiet wird zum Mischgebiet

Lautertal.Eine ungewohnte Einigkeit kennzeichnete die jüngste Sitzung der Lautertaler Gemeindevertretung in der Heidenberghalle in Gadernheim. Insgesamt 23 Punkte wies die Tagesordnung auf, davon fünf Anträge, die in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 13. Juni nicht mehr behandelt werden konnten.

Auch diesmal schafften es die Gemeindevertreter nicht, alles abzuarbeiten. Um 22.07 Uhr beschloss Vorsitzender Günter Haas die Versammlung, nachdem alle Fraktionen ihr Einverständnis geklärt hatten. Drei Anträge, einer von der LBL (Blühwiesen) und zwei von der SPD (Wiederaufforstung, Elektroladestationen und Carsharing-Standorte) wurden auf die kommende Sitzung verschoben.

Weitere drei Anträge wurden zurückgezogen, so dass letztlich zehn der insgesamt 16 Beschlussvorlagen verabschiedet wurden. Des Bemerkenswerte daran: Sie wurden alle einstimmig oder mehrheitlich beschlossen, lediglich beim Bebauungsplan „Heidenäcker“ in Beedenkirchen gab es zwei Gegenstimmen von der Grünen Liste.

Dieser Bebauungsplan sowie die anstehende Sanierung der B 47 in Gadernheim durch Hessen Mobil gehörten auch zu den Tagesordnungspunkten, die etwas länger diskutiert wurden. Beim Bebauungsplan „Heidenäcker“ soll mit der beschlossenen zweiten Änderung das im rechtsgültigen Bebauungsplan von 2002 als Gewerbegebiet ausgewiesene Teilgebiet ebenfalls als Mischgebiet ausgewiesen und damit den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Denn in der Vergangenheit hat sich durch die ansässigen und in aller Regel inhabergeführten Gewerbebetriebe vermehrt Wohnnutzung ergeben, was durch die Änderung des Bebauungsplanes jetzt auch planungsrechtlich geregelt werden soll.

Kritik von den Grünen

Ihre Kritik daran hatte die Grüne Liste Lautertal (GLL) schon im Vorfeld der Gemeindevertretersitzung ausführlich bekundet, so dass Frank Maus am Donnerstagabend seine Ausführungen auf zwei Punkte beschränkte. Er kritisierte, dass mit der Umwandlung vom Gewerbegebiet zum Mischgebiet „die Rechte der Gewerbetreibenden eingeschränkt und die Rechte der Bewohner verstärkt werden“. Daraus könnten bei einem Besitzerwechsel durch einen Außenstehenden Probleme entstehen. „Wir beschneiden die Rechte der Gewerbetreibenden ohne Not“, so der GLL-Fraktionsvorsitzende. Als „einen Schlag ins Gesicht der Lautertaler Umwelt- und Naturschützer“ bezeichnete er das Vorgehen, die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen im Viernheimer Wald vorzunehmen, wovon die Lautertaler Bevölkerung nichts habe. Außerdem sah er in dem dafür zugrunde liegenden Vertrag mit Hessen Forst die „Gemeindevertretung ausgebootet“, da diese vertragliche Regelung nicht vorgelegt worden sei.

Bürgermeister Andreas Heun machte in seiner ausführlichen Stellungnahme deutlich, dass die Initiative für die Regelung von den im Gewerbegebiet angesiedelten Eigentümern initiiert worden sei, die auf die Gemeinde zugekommen seien. Daraufhin sei im November 2015 die Änderung des Bebauungsplanes von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen worden.

Da die ursprünglich im Plangebiet vorgesehene Ausweisung der Ausgleichsfläche nicht möglich war und in der Gemeinde auch keine alternative Fläche zur Verfügung stand, wurde der Weg über Hessen Forst gewählt.

Dass die Gemeinde mit dieser Vorgehensweise selbst nicht glücklich ist, wurde am Donnerstag ebenfalls deutlich. So soll künftig die Frage der Ausgleichsflächen besser geregelt werden, wie Peter Rohlfs von der LBL andeutete. Wie sein Fraktionskollege Markus Bormuth sprach er sich für die Änderung in der vorliegenden Form, zumal das auch im Sinne der Betroffenen wäre. Eine weitere Beratung im Bauausschuss, wie von Bürgermeister Heun vorgeschlagen, wurde als nicht sinnvoll angesehen, zumal das Verfahren bereits seit nahezu vier Jahren läuft.

Haltestelle wird nicht barrierefrei

Für die CDU dankte Erich Sauer dem Bürgermeister für die Darlegung des Sachverhaltes und lehnte ebenfalls eine erneute Beratung ab. Zum Abschluss der Beratung hatte Frank Maus in einer persönlichen Erklärung nochmals versucht, deutlich zu machen, dass einige Informationen in den Unterlagen nicht erkennbar gewesen beziehungsweise erst spät gekommen seien. Von den insgesamt 27 Gemeindevertretern stimmten 23 der Vorlage zu und neben den beiden Gegenstimmen der GLL enthielten sich zwei Gemeindevertreter der SPD-Fraktion.

Bezüglich der Sanierung der Bundesstraße in Gadernheim gab es neue Informationen von Hessen Mobil, die erst am Vortag im Rathaus eingetroffen sind und eine kurze Sitzungsunterbrechung der Gemeindevertretung auslösten. Das Thema war im Ausschuss ausführlich beraten und schließlich entschieden worden, bei den beiden Haltestellen an der „Linde“ auf den vorgesehenen barrierefreien Umbau zu verzichten und diese wegen des besseren Verkehrsflusses so zu belassen, wie sie sind.

Am Donnerstag verwies Bürgermeister Heun nochmals auf das Ziel des Kreises wie auch des Gesetzgebers, Haltestellen barrierefrei auszubauen. Bis 2022 soll das weitgehend realisiert sein. Darauf war auch in der Bauausschusssitzung von Hessen Mobil aufmerksam gemacht worden.

Neu für die Gemeindevertretung war nun die von Hessen Mobil nachgereichte Information, dass aufgrund einer „hausinternen Rücksprache“ bei Verzicht des barrierefreien Umbaus der Haltestellen „Linde“ die Förderfähigkeit der gesamten Maßnahme in Frage gestellt sei. Vor diesem Hintergrund stellte Bürgermeister Heun die Frage in den Raum, ob aufgrund dieser Information der Bauausschuss sich kurzfristig mit der Thematik nochmals beschäftigen sollte.

Nach der Sitzungsunterbrechung sprachen sich aber LBL, CDU und SPD einstimmig dafür aus, an dem Beschluss des Bauausschuss festzuhalten. Lediglich die GLL war „unsicher“ wegen des Verlustes der Förderung und enthielt sich der Stimme.

