Mehrfachspender mit der höchsten Anzahl an Blutspenden waren Norbert Hebenstreit (158 Spenden), Wolfgang Gehrisch (149), Walter Koepff (148), Robert Schachner (124) und Erik Rauch (121). Ferner hatten vier Spender mit mindestens 90 Blutspenden und vier Spender mit über 80 Spenden in Gadernheim notiert werden.

Der nächste Blutspendetermin in Lautertal findet am 25. Oktober in der Lautertalhalle in Elmshausen von 16.30 Uhr bis 20 Uhr statt. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.08.2018