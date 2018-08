GGEW übernimmt Betrieb des Wassernetzes

Lautertal.Die GGEW bis Ende 2019 Leistungen für den Betrieb der Lautertaler Wasserversorgung übernehmen. Die Lautertaler Gemeindevertretung hat beschlossen, einen entsprechenden Unterstützvertrag mit dem Dienstleister geschlossen. Grund ist die angespannte Personalsituation im Wasserbereich der Kommune.

Weitere Beratungen nächstes Jahr

Die Entscheidung traf das Gremium in nicht-öffentlicher Sitzung, weshalb der öffentliche Teil für etwa eine Stunde unterbrochen wurde. Die Frage, wie es nach dem Ende der Vertragslaufzeit weitergeht, wurde dann wieder vor Publikum diskutiert. Letztlich entschied die Gemeindevertretung auf Antrag der Lautertaler Bürgerliste einstimmig, die Beratungen dazu an den Bauausschuss zu überweisen. „Für eine Entscheidung ist es noch zu früh“, hatte Ausschussvorsitzender Markus Bormuth (LBL) das Ansinnen begründet. Er regte zudem an, dass zur Sitzung des Bauausschusses die Wasserkommission der Kommune eingeladen werden soll. Die Beratungen sollen Anfang kommenden Jahres beginnen.

„Die Prämisse ist, dass wir ab dem 1. Januar 2020 die Wasserversorgung wieder mit eigenem Personal betreiben“, sagte Heun. Dafür müssten die zu besetzenden Stellen aber auch konkurrenzfähig sein. Es soll nach dem Beschlussvorschlag auch darüber gesprochen werden, mit Ausbildungsbetrieben Kontakt aufzunehmen.

Ziel solle sein, dass ein Auszubildender zum Mechatroniker nach seiner Abschlussprüfung und Einarbeitung die Stelle des Wassermeisters übernimmt. Im Hinblick auf das sich abzeichnende, altersbedingte Ausscheiden weiterer Mitarbeiter im Bereich der technischen Wasserversorgung sei die Einstellung eines Ingenieurs erforderlich, der perspektivisch sowohl in diesem Bereich als auch in jenem der Bauverwaltung tätig sein könne.

„Wichtig ist, dass das Wassernetz Eigentum der Gemeinde Lautertal bleibt“, sagte Heun. Falls nach dem 1. Januar 2020 doch noch ein Betriebsführungsvertrag mit einem Dienstleister geschlossen würde, sei zu überlegen, was mit dem Equipment – der Wasserhalle und drei Fahrzeugen – passiert, die die Kommune bisher einsetzt. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018