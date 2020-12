Giftiger Schmuck im Winter

Lautertal.Die Schneebeere fällt im Winter durch ihre weißen Früchte auf. Vor allem Kinder lieben die lustigen „Knallerbsen“ des Schneeberenstrauches, die man herrlich platzen lassen kann, die aber als giftig gelten. Das aus Amerika stammende Ziergehölz ist in Europa weit verbreitet.

Ein Lied über den „Knallerbsenstrauch“ schaffte es vor 20 Jahren auf Platz eins der Hitparaden: Der Song „Maschen-Draht-Zaun“ ist ein Titel, der in Zusammenarbeit von Stefan Raab und der Country-Band Truck Stop entstand.

Hintergrund war dabei ein Auftritt der Hausfrau Regina Zindler mit ihrem damaligen Nachbarn Gerd Trommer in einer Gerichtsshow mit Richterin Barbara Salesch im Fernsehsender Sat.1, der ungeahnte Folgen hatte

Schäden am Maschendrahtzaun

Gegenstand der Gerichtsverhandlung war ein Nachbarschaftsstreit in der sächsischen Stadt Auerbach: Zindler verlangte von Trommer, einen auf seinem Grundstück wuchernden Knallerbsenstrauch zu entfernen, der ihren Maschendrahtzaun beschädige. Zindlers Klage wurde wegen Geringfügigkeit abgewiesen.

Deutschlandweit bekannt wurde Zindler und ihr „Maschendrahtzaun“, als der Fernsehmoderator Stefan Raab ihn in seiner Sendung „TV total“ aufgriff. Raab machte sich über das Verfahren an sich lustig, besonders aber über den Dialekt Zindlers und ihrer Aussprache der Worte „Maschendrahtzaun“ und „Knallerbsenstrauch“. So landete der Zierstrauch in den Hitparaden. koe

