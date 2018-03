Anzeige

Beedenkirchen.Immer wieder beweisen die Musiker von Gomp, dass die akustische Gitarre einfach alles kann – egal ob Klassik oder Dancefloor. Mit eigenen Arrangements verwandeln sie jedes noch so oft gehörte Werk in ein neuartiges Klangerlebnis. So kommen Freunde der gepflegten Zupfmusik auf ihre Kosten.

Das Gitarren-Ensemble um Björn Bäuchle verbringt auch in diesem Jahr eine Probenwoche im evangelischen Freizeitheim Beedenkirchen. Als Abschluss und zum Dank für die Gastfreundschaft der Kirchengemeinde spielt die Gruppe am Samstag, 7. April, ab 18 Uhr ein Gitarrenkonzert in der Dorfkirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red