Gitter gegen Tauben

Reichenbach.Die Taubenplage am Rathaus der Gemeinde Lautertal in Reichenbach ist eingedämmt. Nach jahrelangen Klagen, dass die Tiere unter einem Dachvorsprung hausen und den Gehweg darunter verschmutzen, hat der Gemeindevorstand nun zur Selbsthilfe gegriffen.

Der Erste Beigeordnete Helmut Adam sowie seine Kollegen Richard Meckel und Friedel Mink haben mit einem Hubsteiger Gitter angebracht, damit die Tiere keine Landemöglichkeit mehr haben. Der Dreck auf dem Gehweg am Rathaus war Auslöser für die Debatte um das Reichenbacher Taubenprojekt im Höllacker. Günter Haas, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, hatte kritisiert, dass die Kommune 1200 Euro im Jahr für die Pflege der Tauben ausgibt und anschließend auch noch auf eigene Kosten den Bürgersteig am Rathaus säubern muss.

Inzwischen ist klar, dass die Tiere aus dem Schlag im Höllacker nicht die sind, die sich am Rathaus aufhalten. Wie es mit dem Taubenprojekt weitergeht, liegt nun ebenfalls in der Hand des Gemeindevorstandes. Die Gemeindevertretung hatte es in der vorigen Woche abgelehnt, das Thema in ihren Ausschüssen zu beraten.