Glasfaser-Ausbau soll nach dem Frost beginnen

Lautertal.Die Bensheimer GGEW AG hat bekräftigt, dass sie in Lautertal möglichst bald weitere Glasfaserleitungen für schnelles Internet verlegen will. Das Unternehmen bewirbt den geplanten Ausbau derzeit mit Sonderkonditionen, die noch bis Ende Februar gewährt werden. Ursprünglich war die Aktion bis Mitte Dezember beschränkt gewesen – dem gleichen Zeitpunkt, zu dem der Konkurrent Deutsche Glasfaser Kunden in der Gemeinde gewinnen wollte.

Das Unternehmen aus Borken hat allerdings inzwischen sein Projekt aufgegeben. Ziel war dort gewesen, 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss zu gewinnen. Die GGEW will mit ihrer verlängerten Aktion nun die Lautertaler ins Boot holen, die zunächst bei der Deutschen Glasfaser unterschrieben hatten.

Der Bensheimer Versorger ist in Lautertal mit schnellen Internetanschlüssen schon länger vertreten. Vor allem konnte die GGEW ihre Leistungen zunächst aber entlang der B 47 anbieten, wo Glasfaserleitungen in stillgelegte Gasrohre gepackt worden waren. Der weitere Ausbau war dann nur zögerlich angegangen worden, bis die Deutsche Glasfaser mit ihrem Angebot eine Reaktion erzwungen hatte.

Die GGEW wolle überall Glasfaserleitungen verlegen, wo dies „technisch und wirtschaftlich sinnvoll“ sei. Das schließe auch Ortsteile ein, die bisher unversorgt seien – und auch im Projekt der Deutschen Glasfaser zunächst nicht für einen Ausbau vorgesehen waren.

GGEW-Vorstand Carsten Hoffmann sagte, sein Unternehmen sei in Lautertal bereits als Netzbetreiber für die Strom- und Gasversorgung ein „zuverlässiger Partner“. Mit dem Glasfaserausbau werde die GGEW „zunehmend zum regionalen Infrastrukturanbieter“.

Bürgermeister Andreas Heun betont in der Mitteilung der GGEW, er freue sich, dass „die GGEW jetzt wieder verstärkt den Glasfaserausbau in unserer Gemeinde in den Fokus nimmt. Mit dem Glasfasernetz werden wir die bestehende gute Partnerschaft im Strom- und Gasnetzbetrieb gemeinsam weiter ausbauen. Wir beabsichtigen auch, kommunale Einrichtungen an das schnelle Glasfasernetz der GGEW anzuschließen; dies ist ein weiterer Meilenstein für die Digitalisierung unserer Verwaltung.“

Frist bis 28. Februar verlängert

Die bisherige Nachfrage auf das Ausbau-Angebot zeige, dass in den Ortsteilen eine sehr unterschiedliche Nachfrage bestehe, so die GGEW. Das werde in die Ausbauplanung einfließen. „Je besser wir die Nachfrage kennen, desto bedarfsgerechter und schneller können wir den Ausbau planen“, so Matthias Hechler, der seit Jahresbeginn neuer Co-Geschäftsführer des Tochterunternehmens GGEW-net und Abteilungsleiter Datennetze bei der GGEW AG ist. Geplant sei, noch im ersten Quartal nach dem Ende der Frostperiode mit den ersten Bauarbeiten zu beginnen.

„Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den wir in Lautertal erfahren. Dies zeigt uns, wie wichtig stabiles und leistungsfähiges Internet ist. Mit der Fristverlängerung bis zum 28. Februar möchten wir den Bürgern, die sich zunächst für das Angebot der Deutschen Glasfaser entschieden haben, die Chance geben, den Vertrag zu Vorteilskonditionen doch noch bei uns abzuschließen“, erklärte Susanne Schäfer, Geschäftsführer-Kollegin von Matthias Hechler. tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021