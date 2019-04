Glasklare Stimmen erfüllten den Raum

Reichenbach.Sie setzen nicht auf spektakuläre Showeffekte, sondern rein auf ihre Stimmen. Ohne begleitende Instrumente, ohne alles, ihre Stimmen sind einfach gewaltig. Ein Konzert des bulgarischen Ensembles The Gregorian Voices ist ein Gänsehauterlebnis pur. Zuhörer bekommen bei Konzerten der acht Sänger einen Hörgenuss par excellence geboten. Herz der Gruppe ist Georgi Pandurov. Die Chorleitung hat Ivan Uzanov inne.

Die gut besetzte Kirche in Beedenkirchen war in einen rosa Farbton getaucht, als die Sänger, gekleidet in Mönchskutten, das Innere betraten. Bereits das ließ ahnen, dass hier etwas Besonderes geboten wird. Als Gast sah man sich schnell ins Mittelalter versetzt. Ambiente, Licht und die Mönchskutten waren bestens auf den Gesang abgestimmt und hinterließen einen ganz besonderen Eindruck. Im klösterlichen und klerikalen Leben des Mittelalters spielte das gesungene Lob Gottes eine ganz besondere Rolle. Viele Stunden des Tages wurden dem Singen und der Weiterentwicklung der Liturgie gewidmet.

Die erste Hälfte des Konzerts war im klassischen Stil geprägt. Das Ave Maria beherrschen die acht Sänger genauso perfekt wie „Gaudete“, „Tebe poem“, „Pie Jesu“ und „Ameno“. Alleine und nur mit ihren Stimmen erfüllten sie schnell den Raum.

Die Sänger sind alle klassisch ausgebildet und bestachen mit vielen klanglichen Facetten während ihres Auftritts in der Kirche in Reichenbach. Die wechselnden Solisten überzeugten ebenso wie die Stücke, die das Oktett mehrstimmig darbot. Mit ihren glasklaren Stimmen sorgten sie immer wieder aufs Neue für eine dynamische Stimmung. Zugleich luden sie mit ihren Stücken nicht nur einmal zum Innehalten ein.

Popmusik im zweiten Teil

Das bulgarische Vokaloktett löst bei seinen Tourneen seit dem Frühjahr 2011 regelmäßig Begeisterungsstürme und emotionale Reaktionen aus. Kein Wunder, dass dieser Chor schon einige internationale Auszeichnungen erhielt, was sicher auch am erstaunlichen Spektrum liegt.

Die mystische Atmosphäre zog sich durch das ganze Konzert, egal ob die klassische oder Pop-Variante. Über die sprachlichen Grenzen hinweg sorgten die acht Sänger für ein sehrabwechslungsreiches Konzert und damit für eine bestens gelungene Mischung aus gregorianischen Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik und Liedern aus der Popszene.

Im zweiten Teil des Konzerts erklangen Klassiker der Popmusik. So unter anderem „Knocking on Heaven’s Door“ von Bob Dylan, das packende „Hallelujah“ von Leonard Cohen wie auch „Sound of Silence“ von Simon and Garfunkel und zum offiziellen Abschluss „Sailing“ von Rod Steward. Pop-Klassiker, die alle im Stil des gregorianischen Gesangs neu arrangiert wurden.

Mittelalterliche Choräle neu belebt

Wenn man diese Pop-Klassiker in einer sakralen Modulation zu hören bekommt, dann ist das schon ein ganz besonderes Hörerlebnis. So gab es an einigen Stellen regelrechte Beifallsstürme nach dem entsprechenden Titel. Das traf auch für Stücke wie „Hello“ von Lionel Richie und „What a Wonderful World“ zu, die der Chor im Repertoire hatte. Speziell im zweiten Teil und bei Pop-Titeln wie diesen stieg die Spannung ins Unermessliche. Kein Wunder, dass die Sänger am Ende mit Standing Ovations belohnt wurden und um eine umfangreichere Zugabe nicht herum kamen. Im Anschluss an diese Zugabe verabschiedeten sie sich von ihrem Publikum mit noch einem ganz besonderen Dankeschön: „Thank you for the Music“.

Herausragend ist, dass der Chor die frühmittelalterlichen gregorianischen Choräle völlig neu belebt und interpretiert. Die Sänger boten mit ihren ganz besonderen Stimmen auch eine stilistische Vielfalt an Titeln. Das Publikum erlebte ein mehr als beeindruckendes Konzert, welches sicher in langer und bester Erinnerung bei den Gästen bleiben wird.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.04.2019