GLL will Lautertaler Klimakonzept

Lautertal.Die Fraktion der Grünen in der Lautertaler Gemeindevertretung bringt zur nächsten Sitzung am 17. Oktober einen Antrag zur Erstellung einer Klimaschutz-Konzeption ein. Die Grünen gingen damit „bewusst über die Klimanotstand-Diskussionen der vergangenen Monate hinaus“, schreibt die Fraktion in einer Mitteilung.

Ziel des Antrags sei eine überfraktionelle Ausarbeitung eines Konzepts im Umweltausschuss. Aus Sicht der Grünen sollten Klimaschutz und Nachhaltigkeit künftig eine „gewichtige Rolle in Form- von Planungs- und Handlungsprämissen in der Gemeinde Lautertal“ darstellen. „Aus unserer Sicht bedarf es dazu eines umfassenden Strategie-Plans – am besten als gemeinsame Anstrengung aller politischen Kräfte“.

Aufgrund der Geschwindigkeit des menschengemachten Klimawandels reiche es für eine Trendwende nicht aus, einzelne Maßnahmen zu platzieren. „Wir brauchen einen Plan, der Bürger und Gemeindeverwaltung vielschichtig und mit gemeinsamer Zielrichtung aktiviert“, sagte Fraktionsvorsitzender Frank Maus.

Obstwiesen und Photovoltaik

Als Diskussionsgrundlage haben die Grünen ihrem Antrag einen Katalog von 13 Punkten beigefügt, der für Maßnahmen in Lautertal genutzt werden könne. Darunter seien klassische Vorschläge zum Naturschutz: ein Wechsel zum naturnahen Waldbau, der Erhalt von Streuobstwiesen und die Anlage von Blühstreifen. Zu neuen Vorschlägen zählen Förderprogramme für stromsparende Elektrogeräte, mehr Stromtankstellen und eine „Lautertaler Photovoltaik-Offensive“.

„Wir haben als Gemeinde vielfältige Möglichkeiten, die Bürger zu unterstützen. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen“, sagte Olaf Harjes als grüner Vertreter im Umweltausschuss. Die Grünen möchten die Bürger beim klimafreundlichen Handeln unterstützen, indem regelmäßige Informationsveranstaltungen initiiert werden, beispielsweise zu den Möglichkeiten bei Wohnen und Leben, zur Förderung einer individuellen, aber schonenden Mobilität und bei der Energieeinsparung.

Zusätzlich sollten nach Meinung der GLL in den Schulen und Kindergärten Aktionen unterstützt werden, die dem Ziel der Nachhaltigkeit dienen. „Wenn wir den jahrelangen Rückgang der Ressource Wasser bei unseren eigenen Quellen sehen, und die mittlerweile weithin sichtbaren Schäden in unserem Wald, so müssen wir erkennen: Wir sollten nicht nur Forderungen an Bundesländer und den Staat stellen“, so Udo Rutkowski von den Grünen. „Wir müssen auch auf kommunaler Ebene anpacken.

Wir verstehen unseren Antrag als Einladung an alle Fraktionen, gemeinsam die drängenden Aufgaben unserer Zeit in Bezug auf den Klimaschutz mit dem Ziel einer kraftvollen Klimaschutz-Konzeption auf den Weg zu bringen“, schreibt die GLL abschließend. tm/red

