Glockenläuten gegen die Krise

Schannenbach.Das Glöckchen auf dem Dorfgemeinschaftshaus läutet jeden Tag um 19 Uhr und lädt die Bewohner des Ortes ein, in der Zeit der Krise eine Kerze anzuzünden und ein Fürbitt-Gebet zu sprechen. Auch ein gemeinsames Vaterunser, das jeder für sich in seinem Haus spricht, kann helfen, Trost und Hoffnung zu finden.

„Je mehr Menschen sich an dieser Aktion beteiligen, desto heller werde das Hoffungslicht in das Dunkel der durch den Virus verunsicherten Welt scheinen“, so schon im März die Lindenfelser Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig. Seitdem wird auch in Schannenbach jeden Abend geläutet. Die evangelischen Gläubigen aus Schannenbach gehören zu den Kirchspielen Schlierbach beziehungsweise Gadernheim. Die katholischen Einwohner werden zur Gemeinde St. Petrus und Paulus in Lindenfels gezählt.

Werner Trautmann und Dietlinde Netwall läuten in Schannenbach abwechselnd die Glocke und zünden eine Kerze an. Wie Werner Trautmann erzählte, sei er anfangs von manchen belächelt worden. Doch inzwischen seien um 19 Uhr viele brennende Kerzen in den Fenstern zu sehen. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.04.2020