Glühwein im Schein des Lagerfeuers

Elmshausen.Es gibt Getränke, die schmecken am besten in einer bestimmten Jahreszeit und Umgebung, denn wer würde im Sommer schon Glühwein trinken. Am vergangenen Freitag hatte der TSV Elmshausen zur Glühweinparty auf das Vereinsgelände eingeladen. Nach dem Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr hat das Fest das Zeug zum Klassiker.

Die äußeren Bedingungen waren ideal: sternklarer Himmel und eine Temperatur um den Gefrierpunkt herrschten vor. Und so versammelten sich die Gäste des TSV Elmshausen nicht nur an den aufgestellten Stehtischen, sondern natürlich auch zum Aufwärmen ans Lagerfeuer. TN/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.01.2020