Glühweinparty beim TSV Elmshausen

Elmshausen.Der TSV Elmshausen hatte zu einer Glühweinparty an sein Vereinsheim eingeladen. Die Bedingungen waren perfekt, denn pünktlich stellte sich leichter Schneefall ein, um der Party einen winterlichen Rahmen zu geben. Während sich ein Teil der Gäste draußen am Feuer wärmte und bei Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst gesellige Stunden verbrachte, war der handballbegeisterte Teil im Vereinsheim versammelt, um das Halbfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Norwegen zu verfolgen. Wer den größeren Spaß an diesem Teil des Abends hatte, musste jeder für sich selbst entscheiden.

Nach der Niederlage gesellten sich dann auch die Handballfans unter die Freiluftparty und diskutierten die Gründe für das Halbfinal-Aus. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 29.01.2019