Gospelmusik mit Gästen aus Tansania

GADERNHEIM.Zeit für Musik, Zeit für ein Miteinander in besonderer Atmosphäre – zu einem Gospelkonzert war in dieser Woche in die evangelische Kirche in Gadernheim eingeladen. Dabei waren die Gäste in den Bankreihen des Gotteshauses nicht nur Zuhörer, sondern immer wieder auch Mitmachende. Angekündigt waren der Sänger Elisha Mbukwa, auch am Keyboard zugegen, aus Tansania gemeinsam mit dem Drummer Amigo Johnson und dem Keyboarder Dennis Hezron. Zusammen mit dem Gospelchor aus Rimbach, mal in großer Besetzung, mal in kleinerer, jugendlicher Formation, brachten sie besondere musikalisch Momente im tansanischen Stil , gekleidet in gefühlvolle und in mitreißende Klänge, sowie den Tiefgang der Gospelmusik zusammen. Das Publikum war begeistert. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020