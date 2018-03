Anzeige

Reichenbach.Die Landeskirchliche Gemeinschaft Reichenbach lädt für morgen (Sonntag) um 10.30 Uhr zu einem „Gottesdienst für Ausgeschlafene“ in ihr Gemeinschaftshaus ein.

Die Predigt mit dem Thema: „Hingeschaut und durchgeblickt“, hält Stefan Kaiser. Er ist Bildungsreferent im Rahmen der EC-Landesarbeitsgemeinschaft Hessen und überzeugter Pfadfinder. Er war bereits häufiger in Gottesdiensten der Gemeinschaft zu Gast.

Auch in diesem Gottesdienst wird er die Predigt wieder kinderfreundlich gestalten, so dass kein eigenes Kinderprogramm angeboten wird. Außerdem werden im Rahmen des Gottesdienstes neue Pfadfinder in den Lautertaler Stamm aufgenommen.